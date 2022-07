Kreis Saarlouis : 391 neue Infektionen mit dem Coronavirus

Kreis Saarluis Das Coronavirus sorgt auch im Landkreis Saarlouis weiterhin für Infektionen. Das Gesundheitsamt berichtet am Dienstag von 391 Neuinfektionen, die bestätigten Gesamtinfektionen seit Pandemiebeginn liegen somit bei 78 947. Akut erkrankt sind im Landkreis derzeit 5325 Menschen.

Nachdem in den vergangenen Tagen wiederholt Todesfälle gemeldet wurden, liegen dem Kreis aktuell keine neuen vor. Als genesen registriert der Kreis Saarlouis derzeit insgesamt 73 362 Menschen, eine Person mehr als in der Meldung vom Vortag. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Dienstag bei 1039,58.