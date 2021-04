Corona-Zahlen im Kreis Saarlouis : Quarantäne für 174 Personen an Schulen und Kitas

Quarantäne für 174 Personen an Schulen und Kitas

Kreis Saarlouis Insgesamt neun Corona-Fälle an Kitas und Schulen haben für 174 weitere Quarantäne-Anordnungen im Kreis gesorgt, meldete das Gesundheitsamt am Dienstag.

Demnach müssen 21 Personen der Martin-Luther-King Schule Fraulautern, 18 Personen des KBBZ Dillingen, neun Personen der Sophie-Scholl-Gemeinschaftsschule Dillingen, 47 Personen der Kita St. Josef Diefflen 31 Personen Kita Metzer Wiesen Saarlouis und zwölf Personen der Grundschule Vogelsang Saarlouis wegen jeweils einer positiv getesteten Person in Quarantäne. Drei weitere positive Tests gab es an der Grundschule im alten Kloster Fraulautern, weshalb 36 Personen in Quarantäne mussten.