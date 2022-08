Broschüre jetzt erhältlich : Programm „Aktiv älter werden“ bietet Fitness, Vorträge und mehr

Eine Tour um den Ökosee in Dillingen steht am Sonntag, 25. September, auf dem Programm. Foto: Ruppenthal

Saarlouis 15 Veranstaltungen werden in einer neuen Broschüre mit dem Titel „Aktiv älter werden“ vorgestellt. Das Programm für das zweite Halbjahr startet mit dem Kurs „Orientalischer Tanz“, der ab Montag, 19. September, in der Katholischen Familienbildungsstätte angeboten wird.

Das weitere Programm umfasst unter anderem einen Englisch-Kurs ab Freitag, 23. September, bei der Volkshochschule Saarlouis, eine Tour um den Dillinger Ökosee am Sonntag, 25. September, sowie einen Vortrag zu Seniorensicherheit in der dunklen Jahreszeit am Mittwoch, 19. Oktober.