Saarlouiser Woche 2024 Aktionstag für die ganze Familie lockt auf den Großen Markt

Der Familienaktionstag am Dienstag, 28. Mai, beginnt um 9.30 Uhr auf dem Großen Markt in Saarlouis. Nach der Eröffnung durch Oberbürgermeister Peter Demmer folgt die Spendenübergabe der Einnahmen des vergangenen Jahres an den Verein Kleblatt Saar und den Wünschewagen des ASB. Bis 17 Uhr gibt es ein vollgepacktes Programm, wie die Stadt ankündigt.