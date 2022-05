Klimafreundliche Mobilität : Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“ startet

Saarlouis Jeder geradelte Kilometer zählt. Und zwar zur Arbeit. Alleine oder im Team, Teilnehmer müssen nur alles aufschreiben. Die Aktion läuft bis August.

Zum Auftakt der Aktion von ADFC und AOK, die Partnerin des städtischen Gesundheitsmanagements ist, kamen Oberbürgermeister Peter Demmer, AOK-Regionalleiterin Rike Jungfleisch, der Leiter der Obersten Straßenbaubehörde im Umweltministerium, Werner Schmitt, sowie ADFC Saar-Landessprecher Thomas Fläschner auf dem Kleinen Markt in Saarlouis zusammen. Alles, was Radler für die Teilnahme an der Aktion benötigen, ist der sogenannte „Aktionskalender“. Im Aktionskalender, der die Monate Mai bis August enthält, kreuzt man einfach an, an welchem Tag man das Rad genutzt hat. Diesen führt man nach kurzer Registrierung auf der Seite www.mit-dem-rad-zur-arbeit.de ganz einfach online. Alternativ ist der Aktionskalender auch als Papierversion bei der AOK vor Ort erhältlich. Während des Aktionszeitraums gilt es, an mindestens 20 Tagen mit dem Rad zur Arbeit zu fahren. Die Tage, an denen das Rad benutzt wurde, werden einfach im Aktionskalender angekreuzt (Selbstauskunft). Pendler kombinieren den Arbeitsweg einfach mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Es zählen auch Teilstrecken, zum Beispiel für den Weg zum Bahnhof. Kolleginnen und Kollegen können zur gegenseitigen Motivation ein „virtuelles Team“ bilden. Es radelt natürlich weiterhin jeder seine eigene Strecke. Falls kein Team zustande kommt, radelt jeder als Einzelteilnehmer oder Einzelteilnehmer.