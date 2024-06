Allerlei Leckeres gilt es zu erschmecken Aktion "Brot und Wein" lockte nach Saarlouis

Saarlouis war die vierte Station der Rundreise zum Thema „Brot und Wein“, die die Bäckerinnung des Saarlandes zusammen mit den Saarwinzern veranstaltet. Viele Passanten legten am Donnerstagmorgen bei ihrem Stadtbummel oder auf dem Weg zu Besorgungen einen Stopp am Stand ein, andere waren auch extra deswegen nach Saarlouis gekommen. Zahlreiche Bäcker der Innung standen den Besucherinnen und Besuchern unter dem Glaspavillon in der Französischen Straße Rede und Antwort zu ihren Produkten.