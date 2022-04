Jahresbericht der Commerzbank Saarlouis : Aktien und Immobilien boomten bei der Commerzbank

Die Commerzbank Saarlouis freut sich über ein erfolgreichen Geschäftsjahr 2021. Foto: Robby Lorenz

Saarlouis Gute Nachrichten für die Commerzbank in Saarlouis: Ihr Depotvolumen stieg dank Aktien und Immobilien um 15 Prozent an.

Über ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2021 kann sich die Commerzbank in Saarlouis freuen: Dank des Aktien- und Immobilienbooms. Das Depotvolumen steigt um 15 Prozent und die Bank konnte neue Baufinanzierungen in Höhe von 8,6 Millionen Euro abschließen, teilt die Bankfiliale Saarlouis in ihrem Geschäftsbericht zusammenfassend mit. Außerdem erfreulich: Immer mehr ihrer Kunden, weitere 15 Prozent, nutzen ihre Banking-App. Insgesamt betreut die Commerzbank in Saarlouis 8350 Privatkunden.

Die hohe Nachfrage nach Wertpapieren und Baufinanzierungen hat das Geschäftsjahr 2021 der Commerzbank in Saarlouis geprägt und für starkes Wachstum gesorgt. So stieg das Depotvolumen 2021 hier um 15 Prozent auf 21 Millionen Euro. Besonders Wertpapiersparpläne waren beliebt: Ihre Zahl wuchs um 20 Prozent. Dabei investierte jeder vierte neu abgeschlossene Wertpapiersparplan bei der Commerzbank in nachhaltige Produkte. „Unsere Kunden trauen sich zunehmend an das Thema Geldanlage heran“, berichtet Christine Feld, Marktbereichsleiterin der Commerzbank in Saarlouis. „Das ist durch die hohe Inflation auch dringend notwendig: Wer sein Geld unverzinst auf dem Girokonto liegen lässt, verliert noch mehr Vermögen als in den vergangenen Jahren.“

Auch Immobilien waren gefragt: In Saarlouis wurden neue Baufinanzierungen in Höhe von 8,6 Millionen Euro abgeschlossen. Das Gesamtvolumen an Baufinanzierungen liegt damit in Saarlouis bei 97,5 Millionen Euro. „Bei Bau oder Renovierung achten immer mehr Kunden auf Nachhaltigkeit“, weiß Feld. Inzwischen ist bereits mehr als jeder vierte Neuabschluss eine „grüne Baufinanzierung“, die einen Zinsrabatt für Energieeffizienz gewährt.

„Während wir zu Geldanlage und Baufinanzierungen viele Beratungsgespräche führen, erledigen unsere Kunden ihre alltäglichen Bankgeschäfte immer häufiger digital“, berichtet Feld außerdem. Deutschlandweit nutzen mehr als 1,8 Millionen Kunden die Banking-App, so viele wie noch nie. In Saarlouis stieg die Zahl der Nutzer im vergangenen Jahr um 15 Prozent. „Das Smartphone ist längst zur Bank in der Hosentasche geworden. Wir fügen stetig neue Funktionen in der App hinzu“, berichtet Feld. Beispiele: Die Finanzanalyse etwa kategorisiert Einnahmen und Ausgaben. Sie hilft Kunden dabei, ihr Ausgabeverhalten besser zu überblicken. Mit einem CO2-Rechner können Kunden

berechnen, wie hoch ihr persönlicher Ausstoß ist.

Der Weg zur digitalen Beratungsbank ist damit bereitet: Die ersten drei Standorte für die Beratungscenter sind bereits gestartet, rund 850 000 Kunden wird hier nur noch „kompetente telefonische Beratung“ angeboten.