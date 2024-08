Modellflug Flieger bieten Spektakuläres am Himmel

Flieger begeistern, ob klein oder groß – sowohl bei den Akteuren, also bei den Zuschauern. Beim MSC Servo 74 weiß man das seit 50 Jahren. Und aus kleinsten Anfängen ist ein leistungsstarker Club von Modellfliegern geworden, die mit ihrem Hobby auf ihrem Modellflugplatz in Rammelfangen auch die Massen begeistern können. Das haben bereits zahlreiche Veranstaltungen in der Vergangenheit gezeigt. Und die Saarland Airshow 2024 zum 50. Geburtstag sollte der ganz große Knaller werden. Das wurde sie auch, die große Geburtstagsparty draußen vor den Toren des Wallerfanger Ortsteils, aber zum Teil ganz anders als geplant.