Zu einem kleinen, aber feinen Kulturzentrum hat sich die Vauban-Insel in den vergangenen Jahren entwickelt. Und den Start der vielen Kulturevents auf der Insel macht die Reihe „Acoustic Island“, die nach dem großen Erfolg des vergangenen Jahres jetzt mit gleich vier Konzerten in die zweite Auflage geht. Insgesamt finden fast 30 Veranstaltungen während des Sommers auf der Insel statt. „Acoustic Island“, das sind erste Summervibes im Mai, entspannte akustische Klänge am Biergarten auf der Vauban-Insel. Dabei können die Zuschauer entweder bei freiem Eintritt die Live-Musik aus der Nähe genießen, oder auch vom Biergarten aus der Musik entspannt aus der Entfernung zuhören. Die Reihe „Acoustic Island“ zeigt auch die Vielfalt und das Können junger Künstler aus der Region und die Bandbreite akustischer Musik zwischen Folk und Pop, von Singer-Songwriter bis hin zur Straßenmusik. Die ersten dieser Summervibes liefern am Mittwoch, 8. Mai, Vincent Klein und Easy Krohn ab 19 Uhr: Zwei Musiker, zwei Gitarren und jede Menge rock’n’rollige Songs mit Ohrwurmcharakter. Die Akustik-Versionen von Vincent Klein und Easy Krohn lassen an den Folk-Rock der 70er-Jahre denken, bringen allerdings jede Menge frischen Wind mit. Am Donnerstag, 9. Mai, tritt ab 19 Uhr das Straßenmusik-Trio Acoustic Mealtime aus Saarlouis auf. Die drei Musiker von Acoustic Mealtime spielen einen bunten Mix aus Kultsongs von den 60er-Jahren bis heute, begeistern regelmäßig das Publikum mit Livekonzerten und Auftritten in Fußgängerzonen in ganz Deutschland und bringen dabei die Menschen auch zum Mitsingen. Am Freitag, 10. Mai, ist das Duo Yannisha bei „Acoustic Island“ mit ihren „Grenzenlosen Obsessionen“ zu hören. Das Duo Yannisha besteht aus der Sängerin Anisha und dem deutsch-französischen Rhythmusgitarristen Yann Loup Adam. Das saarländische Musikerehepaar bringt Funk, Pop, Chansons und Lieder in drei Sprachen mit. Begleitet wird Yannisha von Oliver Abt auf der Sologitarre. Am Samstag, 11. Mai, ebenfalls ab 19 Uhr, verzaubert die junge Singer-Songwriterin Anne Catherine das Publikum auf der Vauban-Insel mit ihrer Akustikgitarre und ihrem Gesang. Mit Pop, Singer-Songwriter und Folk schafft die junge Musikerin aus Saarlouis die Atmosphäre für einen entspannten Abend.