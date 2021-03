Acht neue Infektionen, keine neuen Sterbefälle : Inzidenzwert im Kreis Saarlouis steigt weiter an

Foto: dpa-tmn/Oliver Berg

Kreis Saarlouis Im Kreis Saarlouis wurden laut Mitteilung des Gesundheitsamtes am Montag acht neue Infektionen mit dem Coronavirus registriert: einer Saarlouis, einer in Rehlingen-Siersburg, vier in Lebach und zwei in Schmelz.

Von der Krankheit Covid-19 erholt haben sich 32 weitere Menschen. An oder mit der Krankheit gestorben ist am Montag niemand. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist mit 57,7 im Vergleich zum Vortag (55,13) erneut gestiegen.

Am Montag wurden außerdem vier neue Mutationen nachgewiesen: drei der britischen Variante und eine der südafrikanischen Variante. Die Gesamtzahl der entdeckten nachgewiesenen Mutationen beträgt bis heute 226.