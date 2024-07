An der Anne-Frank-Schule in Saarlouis haben dieses Jahr 33 Schülerinnen und Schüler einen Schulabschluss erhalten. Einer Veröffentlichung in der Saarbrücker Zeitung mit Bild und Namen stimmten zehn Schüler zu: Mandy Fritz, Laura Krämer, Sabri Kuhn, Viktor Lohff, Stella Müller, Kim-Marie Schneiderlöchner, Niklas Schuh, Luca Thunack, Daria Uscharov und Julian Zimmer.

Foto: Anja Sprengel​