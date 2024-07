Saarlouis „In den Fliesen“: Saarlouiser Schüler haben Abschluss

Saarlouis · Wie von manch anderem Schulstandort im Kreis Saarlouis, hat die Saarbrücker Zeitung auch Nachricht aus der Saarlouiser Gemeinschaftsschule In den Fliesen bekommen – die Namen und das Foto der diesjährigen Hauptschulabschlussklasse an der Gemeinschaftsschule In den Fliesen Saarlouis.

16.07.2024 , 17:57 Uhr

Der diesjährigen Hauptschulabschlussklasse an der Gemeinschaftsschule In den Fliesen Saarlouis. Foto: Juliette Kis