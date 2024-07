Großer Abschluss Stadtgarten-Gymnasiasten in Saarlouis feiern Abitur

Saarlouis · Die Prüfungen haben sie hinter sich gebracht. Nun stand die feierliche Übergabe der Zeugnisse an. Damit haben Absolventen am Gymnasium am Stadtgarten in Saarlouis ihr Abitur in der Tasche.

22.07.2024 , 12:07 Uhr

Die Absolventinnen und Absolventen des Gymnasiums am Stadtgarten freuen sich über den Abschluss. Foto: Michael Büch

Von SZ-Redaktion