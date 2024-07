Die Schüler des Abschlussjahrgangs 2024 am Max-Planck-Gymnasium in Saarlouis halten ihre Abschlüsse nun in den Händen. Damit starten sie in einen neuen Lebensabschnitt. Die 76 Abiturienten erhielten ihre Zeugnisse während einer Feier im Theater am Ring in Saarlouis.