Zwischen Dillingen und Steinrausch : Brennendes Auto auf der A 8 sorgt für Großeinsatz der Feuerwehr (mit Bildergalerie)

Saarlouis Wegen eines brennenden Autos musste die Feuerwehr am Mittwochnachmittag ausrücken. Die Sperrung wegen des Einsatzes zwischen Dillingen Süd und Steinrausch sorgte auch noch im Nachgang für Verkehrsbehinderungen.

Ein Autobrand auf der A 8 zwischen Dillingen Süd und Steinrausch hat am Mittwochnachmittag die Saarlouiser Feuerwehr auf Trab gehalten – und das bei 34 Grad Celsius. Infolge eines technischen Defektes hatte ein Ford Focus, der in Richtung Neunkirchen unterwegs war, Feuer gefangen und brannte in der Folge völlig aus. Menschen kamen nicht zu Schaden.