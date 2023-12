Langer Stau Auto brennt auf der A620

Ein Mann aus Saarbrücken war in seinem BMW in Fahrtrichtung Saarbrücken unterwegs, als er plötzlich ungewöhnliche Motorgeräusche wahrnahm. Um diese zu überprüfen, fuhr er auf den Standstreifen und stieg aus dem Auto aus. Kurze Zeit später fing das Auto an zu brennen. Der Mann blieb unverletzt. Die Polizei Saarlouis geht von einem technischen Defekt aus.