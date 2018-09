später lesen Autobahn bei Saarlouis Zum Schlafen auf der Überholspur geparkt FOTO: picture alliance / dpa / Patrick Pleul FOTO: picture alliance / dpa / Patrick Pleul Teilen

Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer hat der Polizei in Saarlouis am Samstagmorgen gegen 3.30 Uhr ein unsicher fahrendes Fahrzeug auf der A 620 in Fahrtrichtung Luxemburg gemeldet. Noch während des Anrufs bemerkte der Anrufer, dass das Auto zwischen der Anschlussstelle Wallerfangen und dem Autobahndreieck Saarlouis auf der Überholspur anhielt. red