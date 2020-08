80-Jähriger stürzt mit E-Scooter

Saarlouis In Lisdorf ist ein 80-jähriger Mann mit seinem E-Scooter gestürzt. Dabei hat der Mann sich lebensgefährlich verletzt.

Ein 80-Jähriger ist am Freitagabend in Lisdorf mit seinem E-Scooter gestürzt und hat sich dabei lebensgefährlich verletzt. Nach Polizeiangaben fuhr der Mann aus Saarlouis gegen 22.23 Uhr durch Lisdorf, als er ohne Fremdeinwirkung stürzte. Der Mann trug keinen Helm und wurde nach notärztlicher Versorgung mit Verdacht auf ein schweres Schädel-Hirn-Trauma in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Polizei teilte am Sonntagabend mit, dass der Zustand des Mannes unverändert ist.