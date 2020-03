Saarlouiser Place-to-Be : Klingt immer noch wie ein Geheimtipp

Saarlouis Lange waren sie ein Geheimtipp, und immer noch fühlt es sich so an. Dabei kommen inzwischen Tausende jedes Jahr zu den Saarlouiser Festungstagen auf die Insel im Saaraltarm. Jetzt eröffnet die Saison mit Musik, Tanz und anderen Veranstaltungen zum achten Mal.

Am Samstag, 6. März, eröffnet das Saarlouiser Kulturamt in Kooperation mit Sascha Gimler, „Inselwirt“, die 8. Saarlouiser Festungstage auf der Vaubaninsel, und bietet damit von März bis Oktober ein abwechslungsreiches Kulturprogramm.

Als Veranstaltungsort während der Renovierung des Theater am Ring eigentlich aus der Not heraus geboren, hat sich die Vauban-Insel, das Herzstück der Saarlouiser Festungsanlagen, in den vergangenen Jahren auch zu einem Herzstück des Saarlouiser Kulturlebens entwickelt.

Das liegt zum einen an der besonderen, naturnahen und geschichtsträchtigen Lage - die künstlich aufgeschüttete Insel am Rande des heutigen Stadtparks mitten im Saaraltarm diente, mit Kanonen bestückt, dem Schutz der Schleusenbrücke und damals einzigen Zuwegung der Festung Ludwigs des XIV.

Nach der Saisoneröffnungsparty am Samstag und dem mittlerweile traditionellen Kässchmieressen an Karfreitag gibt es den ersten musikalischen Leckerbissen: Ausnahmebassist Andrew the Bullet Lauer bringt am 1. Mai die Insel zum Grooven.