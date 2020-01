Saarlouis Ein Tag der Erinnerung in der Evangelischen Kirche in Saarlouis: Der hat auch viele junge Menschen erreicht – und alle berührt.

Den Vormittag hatten Schulen gestaltet. Dabei zeigte das Robert-Schuman-Gymnasium einen Film mit der 1924 in Saarlouis geborenen KZ-Überlebenden Esther Bejarano. Das Stadtgarten-Gymnasium hatte die Namen von 134 ermordeten Saarlouiser Juden auf Zettel notiert. Die wurden in die Öffnungen eines großen Mauerziegels geschoben, der eine Klagemauer symbolisiert.

Die Namen getöteter Saarlouiser Juden liefen später in einer Dauerschleife über die Leinwand. Darunter war auch eine im Jahr 1934 geborene Karla B. Michel. Außer Name und Geburtsjahr sind keine weiteren Informationen über sie bekannt. Die Martin-Luther-King-Schule zeigte einen Film mit dem inzwischen gestorbenen KZ-Häftling Alex Deutsch. An Stellwänden hatten sie Wünsche heutiger Jugendlicher arrangiert. Ähnliche Wünsche wie die ihrer Alterskollegen vor 75 Jahren, deren Leben jedoch früh in Vernichtungslagern endete.