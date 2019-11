Theater feierte Geburtstag : „Ein europäisches Haus mit Strahlkraft“

„Die Nacht“ wurde schon bei der Theater-Eröffnung 1959 gesungen. Dank der Chorgemeinschaft MGV 1859 Lisdorf war sie auch zur 60-Jahr-Feier wieder im Saarlouiser Theater am Ring zu hören. Foto: Sascha Schmidt

Saarlouis 60. Geburtstag des Theater am Ring in Saarlouis: Mit Kino, Tanztee und dem Charme der späten 50er wurde gefeiert.

Es ist ihr Theater, das spürt man an diesem Tag im fast voll besetzten Festsaal im Theater am Ring: Saarlouiserinnen und Saarlouiser jeder Generation. Mit einem Lächeln nicken sie sich zu, als Oberbürgermeister Peter Demmer von der Karnevalsgesellschaft Hirle spricht, die hier einst zu Hause war, ein freudiges Gemurmel bricht aus, als Kulturamtsleiterin Julia Hennings die legendäre Dachgartenalm erwähnt, und selbst als Moderator Michael Friemel fragt, wer damals schon dabei gewesen sei, gehen eine gute Handvoll Hände in die Höhe.

Damals, das war der 10. November 1959. An diesem Tag wurde das Theater am Ring feierlich eröffnet. Auf den Tag genau 60 Jahre danach feierte das Herz der Saarlouiser Kultur nun seinen runden Geburtstag – mit einer Feier, die sich vor der Geschichte des Hauses verneigte und dabei selbst den Charme der frühen Jahre aufleben ließ. Zwei klassische Stücke, die bereits zur Eröffnung aufgeführt wurden, fanden ihren Weg zurück auf die Bühne, zum offiziellen Teil. Und beim Tanztee danach sorgten deutsche Schlager und Rock’n’Roll-Klassiker für zeitgenössischen Schwung. Ein Film ließ zudem Menschen zu Wort kommen, die dem Theater über die Jahre auf ganz unterschiedliche Weise verbunden waren oder sind. Höhepunkt der Feier war eine Modenschau mit originalen Kleidern von 1959, bevor zum Abschluss am Abend die deutsche Musikkomödie „Alle lieben Peter“ aus demselben Jahr zu sehen war.

In seiner Festrede erinnerte Oberbürgermeister Demmer an den Erbauer des Hauses, den Filmkaufmann Ernst Gill. „Er hat etwas erschaffen, das bis heute Bestand hat und von dem wir bis heute profitieren“, sagte Demmer. „Das Theater leistet einen ganz wesentlichen Beitrag zu Kultur, Kommunikation und Bildung, für die Vernetzung und den Austausch von Ideen.“

Das Publikum im Festsaal: Volles Haus zum 60. Geburtstag des Theaters am Ring in Saarlouis. Foto: Sascha Schmidt

Zeitgenössische Modenschauen gab es auch damals schon. Mit originalen Kleidern der späten 50er- und frühen 60er-Jahre ließ die Jugendtanzgruppe des Saarländischen Staatstheaters „iMove“ diese Ära zum 60. Geburtstag des Theaters am Ring in Saarlouis wieder aufblühen. Foto: Sascha Schmidt