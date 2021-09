Pandemie in Zahlen : 59 neue Corona-Fälle

Saarlouis Im Landkreis Saarlouis ist die Zahl der aktuellen Infektionen mit Corona übers Wochenende weiter stark angestiegen. Das gilt auch für die Inzidenz.

Der Landkreis Saarlouis hat am Wochenende, 4. und 5. September, 59 neue Corona-Fälle gemeldet, 39 am Samstag und 20 am Sonntag. Damit steigt die Zahl der aktiven Fälle auf 378. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt im Landkreis bei 122,62. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich in Saarlouis und seinen umliegenden Kommungen insgesamt 9380 Menschen mit Covid-19 infiziert.