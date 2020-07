Pandemie im Kreis Saarlouis : Mann aus Saarlouis ist 560. Corona-Fall

Saarlouis Ein neuer Fall von Covid-19 ist im Kreis Saarlouis festgestellt worden.

Nach mehreren Tagen ohne Neuinfektionen meldet der Kreis Saarlouis am Donnerstag einen neuen Corona-Fall: Ein 56-jähriger Mann aus der Kreisstadt Saarlouis hat sich infiziert. Es ist der insgesamt 560. Meldefall seit Beginn der Pandemie. Die Zahl der Genesenen bleibt bei 530 Personen. Damit gibt es derzeit vier aktive Infektionen in drei Kommunen: In Schwalbach, Saarlouis und Dillingen.