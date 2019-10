Oktoberfest Saarlouis : Maxxximale Stimmung beim Auftakt im Festzelt

Ohne Aufwärmphase und auch ohne Freibier war im Oktoberfestzelt auf dem Großen Markt in Saarlouis am Mittwochabend gleich mächtig was los: „Maxxx“-Sänger Andy mischt im Publikum mit. Foto: Johannes A. Bordwing

Saarlouis Auch ohne Freibier, dafür mit auf Anhieb bester Stimmung startete das 50. Oktoberfest in Saarlouis.

Dagegen lief es mit der Stimmungsband „Maxxx“ von Beginn an. Fünf Musiker um Sänger Andy und Sängerin Ramona spielten Stücke wie vom Endlosband, Titel zwischen Bierzeltlaune und internationaler Hitparade. Am Mittwoch wurde noch in einem etwa halb besetzten Festzelt gefeiert. Die Polizei Saarlouis meldete am ersten Abend „keine gravierenden Einsätze“ im Zelt.

Wegen des Feiertags hat die Jubiläums-Wies’n diesmal fünf Tage im Programm. Auf der Markthälfte der Ludwigskirche steht die Kirmes mit Ständen und Karussells. Am Sonntag, 6. Oktober, ist in Saarlouis zusätzlich verkaufsoffen, von 13 bis 18 Uhr. Dabei sind Geschäfte in der Innenstadt geöffnet, die Märkte Globus und Media-Markt sowie Geschäfte im Gewerbegebiet Lisdorf und das „fröhliche M“ in Fraulautern. Am Sonntagnachmittag ist auch noch der 57. Kreisschützentag: Ab 14 Uhr zieht der Festzug vom Gymnasium am Stadtgarten zum Großen Markt, flankiert von Salut und Böllerschießen an den Kasematten. Im Festzelt erfolgt anschließend die Ernennung des Schützen-Königshauses. Schirmherr ist Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier.