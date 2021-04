Jungfacharbeiter*innen beim Autohersteller in Saarlouis : 41 Azubis schließen Lehrzeit bei Ford ab

Jungfacharbeiter*innen beim Autohersteller in Saarlouis

Der Betriebsrats-Vorsitzende Markus Thal (links) und Personalleiter Christian Fehling (rechts) gratulieren den Absolventen per Videokonferenz. Foto: Christian Klein Foto: Christian Klein/CHRISTIAN KLEIN (cklein34)

Saarlouis Elf Prüflinge ziehen ihre Abschlüsse wegen guter Leistungen vor. Fünf Absolventen mit der Bestnote eins.

41 Auszubildende der Ford-Werke GmbH haben in Saarlouis ihre Lehrzeit erfolgreich abgeschlossen. Das teilt die Ford GmbH mit. Die Absolventen werden alle als Jungfacharbeiterinnen und Jungfacharbeiter auch künftig für Ford tätig sein.

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation konnte die feierliche Zeugnisübergabe in diesem Jahr nicht stattfinden. Und so gratulierten Geschäftsführung und Betriebsrat den achtzehn Elektronikern für Betriebstechnik, neun Industriemechanikern, sechs Fachkräften für Lagerlogistik, vier Kfz-Mechatronikern und vier Werkzeugmechanikern online per Video-Konferenz.