Pandemie im Kreis Saarlouis : 409 neue Infektionen mit dem Coronavirus

Kreis Saarlouis Die 7-Tage-Inzidenz liegt im Landkreis Saarlouis am Montag bei 667,4.

Die Zahl der mit Corona infizierten Menschen im Landkreis Saarlouis steigt weiter, seit der letzten Meldung vom Freitag registriert das Gesundheitsamt 409 Neuinfektionen. Die meisten neuen Infektionen gab es in der Kreisstadt mit 91, gefolgt von Schwalbach (52) und Lebach (44). Als aktive Fälle werden derzeit 842 gemeldet. Der Kreis gibt die Gesamtinfektionen seit Pandemiebeginn nun mit 68 321 an. Als genesen gelten im Kreis insgesamt 67 225 Personen, ein Plus von 573 verglichen mit der Meldung vom Freitag. Es gibt weiterhin keine neuen Todesfälle. Die 7-Tage-Inzidenz liegt im Landkreis Saarlouis am Montag bei 667,4.