Brauchtum Lauterer Artillerie-Korps feiert Geschichte

Mit dem „Knallbumm“ aus der kleinen Vereinskanone wurde die 40-Jahr-Feier des „Lauterer Artillerie Korps“ (LAK) standesgemäß eröffnet. Unter den Klängen des Spielmannszuges der Feuerwehr Saarlouis Ost zogen dann die Abordnungen des Bergmannvereins Fraulautern, des Schützenvereins Fraulautern, der Fassend Rebellen Steinrausch, und natürlich des LAK selbst in ihren schmucken Uniformen in das Vereinshaus ein. Der Festsaal, in den Vereinsfarben rot-weiß stilvoll geschmückt, war bis auf den letzten Platz besetzt. Die Gäste empfingen die Abordnungen stehend, applaudierend im Takt der Musik mit.