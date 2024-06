Saarlouis Ein Rückblick auf vier Jahrzehnte medizinischer Versorgung

Saarlouis · Sein 40-jähriges Bestehen feiert das DRK-Krankenhaus in Saarlouis. Der Gebäudekomplex in der Vaubanstraße, einst die Kaibelkaserne, wurde am 1. Juli 1984 von der gemeinnützigen Krankenhaus GmbH der Schwesternschaften Saarbrücken/Rheinpfalz übernommen.

30.06.2024 , 17:34 Uhr

Diese Aufnahme zeigt das Krankenhaus um 1928. Foto: Sammlung Städtisches Museum Saarlouis