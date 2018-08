später lesen Einsatz in Roden 30 Menschen mitten in der Nacht evakuiert Teilen

Ein Mehrparteienhaus in der Lindenstraße in Roden ist gegen 3 Uhr in der Nacht auf Mittwoch evakuiert worden. Bewohner wurden von Rauchmeldern aus dem Schlaf gerissen und alarmierten die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte rückten an und evakuierten die rund 30 Personen, die in dem Haus wohnen.