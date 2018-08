später lesen 24-Jähriger verletzt 24-Jähriger nach Streit verletzt Teilen

Bei einer Auseinandersetzung zweier Gruppen von Jugendlichen auf dem Parkplatz in der Schanzenstraße in Roden wurde am Montagabend ein 24-Jähriger leicht verletzt. Gegen 22.10 Uhr zog einer der Jugendlichen eine Schreckschusswaffe und schoss auf ihn.