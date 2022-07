Fahrrad sicher abstellen : Neue Garagen für Fahrräder am Bahnhof Saarlouis geplant

Garage für Fahrräder (Symbolbild): In Saarlouis sollen neue Fahrradboxen aufgestellt werden. Foto: dpa-tmn/wsm.eu

Saarlouis In Saarlouis sollen 24 gesicherte Fahrrad-Stellplätze in einer Sammelschließanlage entstehen. Ab wann die neuen Boxen genutzt werden können und was sie kosten sollen.

Am Bahnhof Saarlouis sollen 24 gesicherte Fahrrad-Stellplätze zum Mieten in einer Sammelschließanlage gebaut werden. Dies hat schon im März 2021 der Saarlouiser Ausschuss für Nachhaltigkeit, Ökologie und Verkehr beschlossen und die Stadt hat einen entsprechenden Förderantrag gestellt und im April 2022 auch bewilligt. Die Anlage wurde geplant und mit der DB Netz AG wurde ein Gestattungsvertrag geschlossen, teilte die Verwaltung in der jüngsten Sitzung des Ausschusses mit.

Es geht also gut voran mit der Sammelschließanlage, allerdings mussten nun Änderungen beschlossen werden: Ursprünglich sollte die Anlage komplett mit Holzlamellen verkleidet werden.

Die beauftragte Lieferfirma teilte aber mit, dass aufgrund von technischen Problemen die Schiebetüren nicht mehr in Holz-, sondern nur noch als Lochblechausführung geliefert werden können. Seiten- und Rückwände seien weiterhin in Holz ausführbar. Außerdem wurden die Miettarife diskutiert und überarbeitet. So soll der Tagestarif einen Euro kosten, der Tarif für fünf Tage vier Euro, der Vier-Wochen-Tarif 18 Euro und der Sechs-Monats-Tarif (138 Tage) 90 Euro.

Wegen der nun etwas höher angesetzten Tarife seien höhere Einnahmen zu erwarten, teilt die Stadt dazu mit. Zum Zweiten werden durch den Fünf-Tage-Tarif für Berufspendler Kapazitäten am Wochenende frei für andere Nutzergruppen. 70 Prozent der Stellplätze, also 17 von 24, sollen mit jedem Tarif buchbar sein, die übrigen für Spontan-Bucher im Ein-Tages-Tarif vorbehalten werden. Da die Tagesbuchung immer bis zum Folgetag um 23.59 Uhr gilt; wird also am Vorabend ein Platz für den nächsten Tag gebucht, kann das Rad auch über Nacht abgestellt werden.