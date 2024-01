Die spektakulärsten Geschichten im Jahresrückblick Das Jahr 2023 in Saarlouis – Zwischen Party-Emmes, Resignation und dem Ende einer politischen Ära

Serie | Saarlouis · Saarlouis blickt auf ein turbulentes Jahr zurück. Die anhaltende Ungewissheit zur Zukunft der Ford-Beschäftigten, kontroverse Diskussionen zum künftigen Aussehen des Großen Marktes oder der spektakuläre Raubüberfall auf einen Geldtransporter hielten die Menschen in der Kreisstadt in Atem. Doch feierte nach langer Pause auch ein kultureller Höhepunkt in 2023 wieder sein Comeback.

2023 sorgte neben vielen anderen Themen auch immer wieder die mögliche Zukunft des Großen Marktes in Saarlouis für kontroverse Diskussionen unter den Menschen. Foto: Ruppenthal

Nach den krisengebeutelten Vorjahren waren die Hoffnungen groß, dass 2023 für Saarlouis endlich wieder ein wesentlich besseres werden würde. Doch nach dem Schock vom Sommer 2022 über das angekündigte Ford-Aus bis 2025, startete das Jahr für die Kreisstadt gleich zu Beginn erst mal mit einem weiteren Dämpfer.