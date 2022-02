Friedensumzug auf dem Steinrausch : 500 Menschen machen mit beim Friedens(um)zug

Gardemädchen Lia tanzt bei den Faasendrebellen. In diesem Jahr ist aber alles anders. So ist die Siebenjährige aus Ensdorf eine derjenigen, die auf dem Steinrausch 222 Kerzen für den Frieden aufstellen. Foto: BeckerBredel

Steinrausch Ein beeindruckendes Bild: 500 Menschen verzichten auf den Rosenmontagszug und setzen stattdessen für den Frieden ein. Wie das den Faasendrebellen Steinrausch gelungen ist, verdient viel Respekt.

Die Karnevalsgesellschaft Saarlouis-Steinrausch, die „Faasendrebellen“, hatte zu einem Friedens(um)zug aufgerufen. Ein anderes Format, als an jedem Rosenmontag üblich. Seit dem Kriegsbeginn in der Ukraine wurden die Kostüme wieder in den Kleiderschrank geräumt und das Konfetti zurück in Tüten gepackt. Also starteten an diesem Rosenmontag 500 Menschen um 18.11 Uhr vor dem Haus Miteinander der Generationen auf dem Steinrausch. 222 weiße Kerzen wurden von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen durch die Straßen getragen und schließlich vor der Steinrauschhalle abgestellt.