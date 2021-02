Pandemie im Kreis Saarlouis : 19 neue Corona-Fälle, auch in Saarlouiser Kita

Foto: dpa/Ashraf Amra

Kreis Saarlouis 19 neue Infektionen meldet der Kreis Saarlouis am Freitag. Auch eine Kita in Saarlouis ist betroffen: In der Kita St. Ludwig wurde eine Person positiv getestet, für zehn Kontaktpersonen wurde eine Quarantäne angeordnet, informiert das Gesundheitsamt Saarlouis.

Die Zahl der bisher bestätigten positiven Fälle im Kreis Saarlouis steigt damit auf 5571. Akut infiziert sind derzeit 365 Menschen.