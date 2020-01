Klimademo : 150 Teilnehmer bei Fridays for Future in Saarlouis

Foto: Johannes Bodwing 6 Bilder Erste Fridays For Future-Demo 2020 in Saarlouis.

Saarlouis Die erste Klimademonstration von Fridays for Future im neuen Jahr in Saarlouis brachte am Freitagmittag um die 150 meist jugendliche Teilnehmer in die Innenstadt. Auf rund 200 Leute hatten die Veranstalter gehofft.

Zwischen den Rednerbeiträgen marschierte der Demozug bei rund

10 Grad Celsius und Nieselwetter auf einer rund 1,5 Kilometer langen Strecke durchs Zentrum der Kreisstadt. Dazu gehörte auch eine Menschenkette vor dem Landratsamt Saarlouis.