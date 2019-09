Saarlouis Saarlouis wollte es, Saarlouis hat es bekommen: Von diesem Freitag bis zum Sonntag steigt auf der Festwiese im Stadtgarten hier das erste Street Food Festival.

Nathalie Harbig, Geschäftsführerin der Veranstaltungsagentur „tat@drang“ hatte im April den Hauptausschuss des Saarlouiser Stadtrates im Handumdrehen erobert. Als sie dort das Konzept des SFFS vorstellte, gab es ausnahmslos Zustimmung. Jetzt geht es an die Umsetzung. Seit Donnerstag wird aufgebaut, am Freitag wird das Festival um 17 Uhr eröffnet (und endet um 23 Uhr). Die weiteren Öffnungszeiten sind Samstag 12 bis 23 und Sonntag 12 bis 20 Uhr.

Dazu kommt beim SFFS ein üppiges Begleitprogramm. Zehn Bands und Künstler stehen an den drei Tagen auf der Bühne. Tischkicker für das gesellige Miteinander stehen zur Verfügung, eine kostenfreie Fotobox und vieles mehr. Und auch an die Kleinsten wird gedacht. Um sie wird sich Samstag und Sonntag der Kinderzirkus mit Jonglieren, Balancieren und Zaubertricks kümmern. An der Kinderkochschule können sie sich eine Kartoffelwaffel am Stil backen und im Kräutergarten einen eigenen Kräuterquark zusammenstellen. Und an den Kinderbastelstationen können sich die Kleinen für zu Hause als Erinnerung einen Blumentopf bemalen und eine Kräutersamenbombe zum Einpflanzen zusammen mischen.