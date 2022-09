In Saarlouis : Zwei Frauen bei Frontalzusammenstoß schwer verletzt

In Saarlouis hat es am Dienstag einem Verkehrsunfall gegeben. dabei wurden zwei Personen schwer verletzt. Was bekannt ist.

In Saarlouis sind am Dienstagnachmittag zwei Autos frontal zusammengestoßen. Wie die Polizei am Abend mitteilte, wurden dabei zwei Personen schwer verletzt. Demnach ereignete sich der Unfall gegen 15.08 Uhr in der Holtzendorffer Straße.

Eine 23-jährige Frau aus Saarbrücken wendete auf der Straße, obwohl dies dort nicht erlaubt sei. Dabei kollidierte sie mit einer 85-jährigen Frau aus Dillingen. Beide Frauen erlitten schwere Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus eingeliefert.

In den Wagen befanden sich noch weitere Personen im Alter von 19 und 80 Jahren. Diese wurden leicht verletzt ebenfalls in Krankenhäuser gebracht.