Saarlouis : Zufahrt des Impfzentrums in der Fasanenallee 30 geändert

Zufahrt des Impfzentrums in der Fasanenallee 30 geändert

Das Impfzentrums West in Saarlouis Foto: Ruppenthal

Saarlouis Nun gibt es eine Einbahnstraßenregelung.

Vor dem Saarlouiser Impfzentrum in der Fasanenallee 30 „musste aufgrund des hohen Zielverkehrs und des Parkdruckes“ eine Einbahnstraßenregelung zwischen Schillerstraße und Lilienthalstraße eingerichtet werden (von der Schillerstraße in Richtung Lilienthalstraße). Das teilte die Pressestelle der Stadt Saarlouis am Donnerstag mit.