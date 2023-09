Gefahrenkarten veröffentlicht Wo die Hitze in Saarlouis am gefährlichsten ist – und was die Stadt dagegen tut

Wo wird es in der Kreisstadt Saarlouis am heißesten? Dass der Große Markt, die Metzer Straße oder der Lisdorfer Berg an wolkenlosen Sommertagen besonders unangenehm werden, ist den meisten Saarlouisern klar. Aber dass in der mit Bäumen bepflanzten Französischen Straße oder in einigen Wohngebieten im von Wald umgebenen Stadtteil Steinrausch eine ähnlich hohe Belastung herrscht, könnte den ein oder anderen vielleicht überraschen.