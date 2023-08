Termine im Kreis Saarlouis Vereine bieten neue Ausflugsziele für Wanderbegeisterte an

Zur internationalen Fledermausnacht (Batnight) am Samstag und Sonntag, 26. und 27. August, lädt der Nabu im Saarland dazu ein, die wendigen Insektenjäger bei zwei kostenfreien Veranstaltungen zu erleben. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Erster Termin ist die Fledermauswanderung im Urwald vor den Toren der Stadt Saarbrücken am Samstag, 26. August, von 20 bis 21.30 Uhr; Treffpunkt ist der Parkplatz am Netzbachweiher an der L 256 zwischen Dudweiler und Fischbach. Die Teilnehmer entdecken Fledermäuse auf einer kleinen Nachtwanderung in ihrem natürlichen Lebensraum. Zweiter Termin: die Fledermaus-Ausstellung mit Kinderprogramm im Nabu-Waldinfozentrum in Saarbrücken am Sonntag, 27. August, von 11 bis 16 Uhr, Forsthaus Neuhaus. Die Ausstellung nimmt mit ins Reich heimischer Fledermäuse. Dazu gibt es Bastel- und Malangebote für Kinder und die Möglichkeit, einen Fledermaus-Kasten selbst zusammenzubauen.