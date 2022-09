Eröffnung im Sommer 2020 : Rückschlag für Kampf gegen Verpackungsmüll: Unverpackt-Laden in Saarlouis schließt

Saarlouis Der Laden „Unverpackt Saar“ in Saarlouis schließt nach eigenen Angaben zum Ende des Monats. Der Grund ist noch unklar.

Ein Unverpackt-Laden für Saarlouis: Dieser Traum wurde im Juni 2020 per Crowdfunding Wirklichkeit. Nach etwas mehr als zwei Jahren schließt zum 30. September nun das Geschäft von „Unverpackt Saar“ in der Zeughausstraße 2. Das haben die Inhaber auf dem Instagram-Kanal des Ladens am Montag (19. September) mitgeteilt. „Kommt einkaufen und macht eure Vorräte voll! Je nach Abnahmemenge gibt es Rabatte“, heißt es in dem Post, der „möglichst viele Menschen erreichen“ soll. Einen Grund für die Schließung nennt das Geschäft auf dem Social-Media-Kanal nicht.