Tanzgruppe Fusion Kids Die neuen Hip-Hop-Weltmeister kommen aus Saarlouis

100 Tänzerinnen, Tänzer, Eltern und Betreuer der Fusion Academy waren zu den Weltmeisterschaften nach England gereist, um in ihren Teams, in Zweier- oder Vierergruppen in den verschiedenen Kategorien zu starten. Am Sonntagabend standen sie nun alle zusammen im Conference Centre Circle und fieberten mit ihren Jüngsten mit. Und dann war es endlich soweit: „In second place we have ... “ – nicht die Fusion Kids. Der Jubel kannte kein Halten mehr. The Fusion Kids haben es geschafft, sie sind tatsächlich Weltmeister.