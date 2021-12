Basketball : Sunkings verlieren trotz Rekordhalbzeit

Trainer Dennis Mouget kassierte mit den Saarlouis Sunkings im letzten Spiel vor der Pause eine Niederlage. Foto: Ruppenthal Foto: Ruppenthal

Fellbach/Saarlouis Saarlouiser Basketball-Regionalligist unterliegt in Fellbach mit 91:96 und verpasst die Chance, zur Spitze aufzuschließen.

Nach dem klaren 97:82-Heimsieg im Topspiel gegen MTV Kronberg gingen die Basketballer der Saarlouis Sunkings mit reichlich Rückenwind ins Regionalliga-Gastspiel bei den Flashers Fellbach. Der Tabellenzweite legte am Sonntag vor den Toren Stuttgarts eine fulminante erste Halbzeit auf das Parkett. Die Sonnenkönige zeigten sich extrem treffsicher. Angeführt von Topscorer Antonio Lang (am Ende 30 Punkte) und Kapitän Ricky Easterling (25) standen zur Halbzeit stolze 60 Punkte auf der Habenseite – ein Wert, den in dieser Saison bisher noch kein Team nach 20 Minuten verbucht hatte.

Doch der Punkterekord brachte den Sunkings am Ende wenig: Sie kassierten mit 91:96 (60:50) ihre dritte Saisonniederlage und verpassten es damit, näher an Spitzenreiter MTV Stuttgart heranzurücken. Die Schwaben hatten am Samstag bei der BBU Ulm mit 73:88 im zwölften Spiel ihre erste Niederlage hinnehmen müssen. Diese Steilvorlage konnten die Sonnenkönige nicht nutzen, weil bei aller Offensivpower die Verteidigung insgesamt zu nachlässig agierte.

„Wir haben in der ersten Halbzeit offensiv außergewöhnlich gut gespielt und gepunktet, hatten dafür aber in der Defensive unsere Probleme. Wir hätten einfach mit einer höheren Führung in die Halbzeit gehen müssen“, sah Sunkings-Trainer Dennis Mouget ein unnötiges Ende der jüngsten Siegesserie von vier Erfolgen am Stück.

Fellbach kam immer wieder unter dem Korb durch Zwei-Meter-Hüne Andre Gillette (30 Punkte, elf Rebounds) auf einfache Weise zum Erfolg. In Abwesenheit des weiter verletzten Saarlouiser Centers Hari Mujkanovic hatten die Gäste dort einen schweren Stand. Zudem traf Fellbachs Lars Berger, mit 25 Punkten zweitbester Flashers-Werfer, einige für die Sunkings empfindliche Würfe aus der Distanz, sodass die Partie bis tief in die Endphase umkämpft blieb. Bis 80 Sekunden vor Schluss hatten die nach der Pause merklich weniger treffsicheren Saarlouiser die Nase vorne, ehe der gastgebende Tabellensiebte (je sechs Siege und Niederlagen) dem Spiel mit einem starken Endspurt die entscheidende Wendung gab. Die Saarlouiser haderten hinterher auch mit dem Auftritt der Schiedsrichter, die ihre Linie aus Sunkings-Sicht nach der Halbzeit geändert hätten und erheblich strenger agierten. Damit seien die Gäste schlechter zurechtgekommen. Und so musste Mouget festhalten: „Wir haben leider eine sehr gute Chance vertan, näher an die Tabellenspitze heranzurücken.“ Mit acht Siegen gehen die Sonnenkönige bei einem Spiel und sechs Zählern weniger gegenüber Stuttgart als Zweiter in die Weihnachtspause, nach der es am Samstag, 8. Januar mit einem Heimspiel gegen Schlusslicht VfL Bensheim (19.30 Uhr, Stadtgartenhalle) weitergeht.