Basketball-Regionalliga Sunkings: Pokalsieg als Trost für Niederlage in Stuttgart

„Es war lange Zeit eine enge Partie – am Ende sind uns dann die Kräfte ausgegangen. Das Pokalspiel vom Freitagabend hat uns spürbar noch in den Knochen gesteckt.“ Im Finalturnier des Basketball-Saarlandpokals bezwangen die Sonnenkönige im Halbfinale den Oberliga-Absteiger TuS Ensdorf mit 85:52. Tags darauf hielten sie in Stuttgart lange dagegen, lagen vor dem Schlussviertel beim 54:57 noch in Schlagdistanz – ehe in den letzten Zügen der Partie nicht mehr viel gelingen wollte: Nur vier Punkte markierten die Sunkings in den letzten fünf Minuten.