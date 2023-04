Brücke Fraulautern Fraulauterner Brücke beschäftigt Bürger

Saarlouis · „Dann können wir in Fraulautern die Bürgersteige hochklappen“: Wie es weiter geht mit der Fraulauterner Brücke und dem Ostring, wollten Anwohner in der Bürgerfragestunde in der jüngsten Sitzung des Saarlouiser Stadtrates wissen.

02.04.2023, 16:00 Uhr

Problemfall Fraulauterner Brücke: Das Bauwerk ist in einem desolaten Zustand und muss saniert werden. Foto: Ruppenthal

Von Jörg Laux

Das Thema stand zwar nicht auf der Tagesordnung der jüngsten Sitzung des Stadtrates, dennoch nutzten einige Fraulauterner Einwohnerinnen und Einwohner die Bürgerfragestunde vor Eintritt in die Tagesordnung, um bei der Verwaltung nachzufragen, wie es denn nun bei der Fraulauterner Brücke und dem Ostring – beide Projekte sind eng miteinander verknüpft – weitergeht.