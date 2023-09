Kulturprogramm vorgestellt Diese prominenten Gäste kommen dieses Jahr noch ins Theater am Ring in Saarlouis

Während das Theater am Ring echte Klassiker wie das Schauspiel „Frühstück bei Tiffany“ am 27. November, das Musical „Der kleine Lord“ am 15. Dezember oder die Oper „La Traviata“ am 2. Februar auf seine Bühne bringt, durchbrechen Veranstaltungen für „Young Adults“, also junge Erwachsene, in dieser Saison den altbewährten Spielplan. So werden zum Beispiel die Vorrunden des „Comedy Clash“, Deutschlands größtem Stand-up-Comedy Wettbewerb, bis zum großen Finale am 1. Dezember in dem Saarlouiser Gastspielhaus ausgetragen.