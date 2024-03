Gutachten nennt Überlebensprognose Saarlouis: Platanen am Großen Markt sind massiv gefährdet – so will die Stadt sie retten

Exklusiv | Saarlouis · Ein von der Stadt in Auftrag gegebenes Gutachten zeichnet eine dunkle Zukunft für die Platanen am Großen Markt in Saarlouis. Die Verwaltung hat deswegen jetzt erste Schritte zum Erhalt der stadtbildprägenden Bäume unternommen – und geht dabei ein Kernproblem des Platzes im Herzen der Stadt an.

28.03.2024 , 12:44 Uhr

Ihr Standort macht den Platanen am Großen Markt in Saarlouis schon seit langem schwer zu schaffen. Nach einem entsprechenden Gutachten hat die Stadt jetzt mit ersten Maßnahmen zum Erhalt der stadtbildprägenden Bäume begonnen. Foto: Tom Peterson