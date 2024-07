„Da hat sich jemand etwas dabei gedacht“ Experte erklärt: So schlimm steht es um die beschädigten Bäume in Saarlouis wirklich

Exklusiv | Saarlouis · Nachdem einer oder mehrere Unbekannte in Saarlouis über 20 Bäume mit einer Säge beschädigt haben, ist die Empörung in der Stadt und im Netz groß. Ein Baum-Experte versucht jetzt zu retten, was zu retten ist. Und erklärt, wie hoch die Chancen für eine Rettung der beschädigten Bäume stehen.

06.07.2024 , 09:04 Uhr

Nachdem ein oder mehrere Unbekannte mehr als 20 Bäume in Saarlouis mit einer Säge beschädigt haben, startet die Stadt jetzt erste Maßnahmen, um die Bäume zu retten. Foto: Tom Peterson