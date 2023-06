37. Aufsatzveranstaltung der Katholischen Erwachsenenbildung Saar-Hochwald „Und plötzlich war alles anders“: Senioren schreiben über Ereignisse, die ihr Leben verändert haben

„Anfangs fühlte es sich an, wie schuldlos geschieden und fristlos entlassen zu gleicher Zeit. Nach den vielen Jahren, in denen ich meinen Mann gepflegt habe, fragte ich mich: Wozu werde ich noch gebraucht?“ Dieser Ausschnitt stammt aus dem Aufsatz von Marita Kuhn. Für die 83-Jährige aus Dillingen ist das Schreiben „ein Stück weit Selbsttherapie“, erzählt sie unserer Zeitung. Nachdem ihr Mann nach 58 Ehejahren verstarb, war sie „das erste Mal in ihrem Leben wirklich Single“ – eine riesige Umstellung. Das Thema der diesjährigen Aufsatzveranstaltung der Katholischen Erwachsenenbildung Saar-Hochwald (KEB) kam daher wie gerufen: „Und plötzlich war alles anders – Erlebnisse und Ereignisse, die mein Leben verändert haben.“