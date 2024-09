Zwischenbericht aus Gutachten Wasserlinsen und Müll – Saarlouiser Umweltausschuss befasst sich mit Zustand des Saaraltarms

Es ist ein Thema, welches in Saarlouis bereits seit einem Jahr regelmäßig zu Diskussionen führt: Der Saaraltarm und die großflächige Schicht an Wasserpflanzen, die dessen Oberfläche an vielen Stellen bedeckt. Jetzt beschäftigt das Gewässer vor den Toren der Altstadt auch erneut die örtliche Politik. Denn der Zustand des Saaraltarms soll Thema auf der kommenden gemeinsamen Sitzung des Beirates und Ausschuss für Nachhaltigkeit, Ökologie und Verkehr werden.